Tragico incidente in Calabria, 41enne muore schiacciato

Sabato di sangue in Calabria. Un uomo di 41 anni di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, è morto schiacciato da un mezzo. Il 41enne, per cause ancora in corso di accertamento, è stato ucciso da un furgone, a causa del freno a mano non azionato per distrazione o per una rottura. Il drammatico incidente è avvenuta nel pomeriggio, intorno alle ore 15.

Sul posto, i carabinieri della stazione di Montalto Uffugo e una squadra di vigili del fuoco. Sono intervenuti un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso ma ormai per il 41enne non c’era più nulla da fare.

