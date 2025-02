Top Spin Messina-Apuania Carrara: la presentazione del match

StrettoWeb

Una sfida che promette spettacolo. Dopo aver sconfitto la Bagnolese, prendendosi il quarto posto solitario, la Top Spin Messina WatchesTogether torna in campo al “PalaLaganà” di Montepiselli, con ingresso libero, per affrontare davanti ai propri tifosi la capolista Apuania Carrara nella gara valida per la quarta giornata di ritorno di Serie A1 maschile di tennistavolo. Appuntamento domani (mercoledì 19 febbraio), con inizio alle ore 18.30, per la grande classica delle ultime annate che ha assegnato scudetti e coppe al termine di duelli sempre appassionanti.

La squadra del presidente Giorgio Quartuccio, reduce da tre successi consecutivi, vuole prolungare la striscia positiva e conservare il piazzamento che vale i playoff. Le strade di Top Spin Messina WatchesTogether e Apuania Carrara si incrociano per la terza volta in questa stagione dopo il match d’andata disputato al Palasport di Avenza e la recente finale di Supercoppa, terminata 5-3 in favore dei toscani, ma con i ragazzi allenati da Wang Hong Liang, affiancato in panchina da Marcello Puglisi, che hanno decisamente venduto cara la pelle, sfoderando una prestazione tutto cuore e carattere.

Cambiando marcia dopo il giro di boa, il moldavo Vladislav Ursu, Niagol Stoyanov, Tommaso Giovannetti, Antonino Amato e l’italo-brasiliano Humberto Manhani Jr. sono balzati a quota 10 in classifica, potendo adesso vantare tre successi, quattro pareggi e tre sconfitte nel proprio ruolino. L’Apuania Carrara, che proviene dal 4-1 inflitto tra le mura amiche al Norbello, guida la classifica con 17 punti, bottino frutto di otto vittorie ed un pareggio, con una sola sconfitta rimediata nel suo cammino. Per la capolista due lunghezze di vantaggio sulla Marcozzi, tre rispetto al Tennistavolo Sassari. Nel roster dell’Apuania Carrara militano i due ex João Monteiro e Matteo Mutti, tra i grandi protagonisti in riva allo Stretto del tricolore conquistato nel 2021/22, il numero uno del ranking italiano Mihai Bobocica, il croato Tomislav Pucar e gli svedesi Viktor Brodd e Hampus Ake Hannes Soderlund.

Il programma della 4^ di giornata di ritorno di Serie A1:

Top Spin Messina WatchesTogether-Apuania Carrara 19/2 ore 18.30

Tennistavolo Sassari-Il Circolo Prato 2010 22/2 ore 16

Virtus Servigliano-Alfa Food Bagnolese 22/2 ore 17

Tennistavolo Norbello-Marcozzi 22/2 ore 17

Classifica

Apuania Carrara 17 punti Marcozzi 15 Tennistavolo Sassari 14 Top Spin Messina WatchesTogether 10 Alfa Food Bagnolese 8 Virtus Servigliano* 6 Tennistavolo Norbello* Il Circolo Prato 2010 4

* Una partita in meno

