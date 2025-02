Tommaso Cerno: “a Reggio Calabria votano anche i morti, perchè il Pd non ha fatto pulizia?”

StrettoWeb

Tommaso Cerno, direttore de “Il Tempo”, nella giornata odierna, è stato ospite del talk show ideato da Maurizio Insardà, “San Giorgio e il Drago”, su Antenna Febea. “La stampa nazionale si concentra spesso sulle stesse cose focalizzandosi solo su Roma e Milano mentre ci sono delle storie da raccontare anche nelle altre città”, rimarca l’ex deputato Pd.

“Perchè il Pd non ha fatto pulizia a Reggio Calabria?”

“La storia che a Reggio Calabria votano anche i morti è molto interessante, anche se non si capisce perché il Pd non ha fatto pulizia come fatto in Campania con il tesoriere arrestato nella vicenda sui migranti. La verità è che i Dem hanno abbandonato le classi più deboli. In generale, la gente non crede nella politica visto che oltre mezzo paese decide di non votare”, rimarca Cerno. Il noto giornalista si riferisce all’inchiesta della Procura reggina sulla questione brogli.

“Il Pd non è mai nato”

“Il Partito Democratico non è mai nato, ha cambiato tanti segretari, non ha mai vinto un’elezione politica. L’unico a riuscire ad unire la sinistra fu Romano Prodi”, conclude Cerno.

