Tiro con l’arco, doppio Bronzo del calabrese Francesco Poerio Piterà ai campionati europei in Turchia

Dal 17 al 23 febbraio 2025 nella città di Samsun sul Mar Nero si sono svolti i campionati europei indoor di tiro con l’arco. Alla manifestazione sportiva era presente anche la delegazione Italiana della quale faceva parte come atleta Francesco Poerio Piterà, classe juniores divisione olimpica. La giornata decisiva per l’assegnazione dei podi è quella del sabato, in cui vanno di scena gli scontri a squadre nel mattino e gli individuali nel pomeriggio. La mattina, la squadra maschile (Davide De Giovanni, Francesco Poerio Piterà ed Emiliano Rampon) vince la sfida per il bronzo contro la Slovacchia (Kuchar, Lelovic, Medveczky) 6-0 con i parziali tutti a favore di 58-56, 57-56 e 59-57.

Ma il risultato storico per la regione viene registrato con il bronzo di Francesco Poerio Piterà che ha la meglio su Shirabtsynguev (AIN) 6-2. L’azzurro si porta subito sul 4-0 con un doppio 29-28 e poi gestisce gli altri due set conclusi entrambi 29-29 per una doppia medaglia per gli azzurri dell’arco olimpico.

La soddisfazione di mister Piterà

Grande soddisfazione da parte del team Arcieri Club Lido dove il giovane Francesco Poerio Piterà risulta tesserato: “il risultato di Francesco – dichiara il mister Poerio Piterà Edoardo – non è un caso, il nostro atleta con costanza e dedizione si allena dietro quelli che sono i riflettori, la stagione scorsa, che lo ha visto impegnato negli esami di maturità ha un po’ rallentato l’attività sportiva, la quale nell’autunno è ripresa con i ritmi che lo stesso Francesco riesce a gestire, anche grazie all’aiuto e la collaborazione di un amico per noi che è Andrea Toderi, che ha dato un grosso sprono al nostro Francesco per riprendere l’attività proprio da dove aveva lasciato, cioè dalla conquista del titolo italiano Indoor a Pordenone lo scorso Febbraio 2024.

Infatti quest’anno, lo stesso Francesco proprio a Pordenone si è ripetuto in fatto di prestazione sportiva, salendo questa volta sul secondo gradino del podio portandosi a casa un argento individuale. La trasferta di Samsun, ha dato coronamento a quella che è stata la caparbietà sportiva del ragazzo prima e dell’atleta poi. Salire sul podio Europeo e portarsi a casa due medaglie di bronzo. Quella a squadra con i compagni di trasferta Davide De Giovanni e Emiliano Rampon va un po’ stretta come risultato, ma ci riempie di orgoglio per il favolosa cammino fatto da questi fantastici ragazzi. Il podio, aggiunge il mister, qualcuno lo ha definito un minuto di celebrità ma dietro a quel minuto dietro a all’emozione di vedere il tricolore sventolare sul podio, porta dietro sacrifici, lavoro, ma anche delusioni e momenti di sconforto i quali solo chi conosce veramente lo sport può capirne e comprenderne il significato.

Siamo orgogliosi anche dell’ottima accoglienza ricevuta quando tornati a casa da parte della Amministrazione Comunale di Taverna, la quale con i rappresentati istituzionali quali il vice sindaco Valdimir Vavalà, l’assessore Clementina Amelio e il delegato allo sport Canino Giuseppe hanno voluto omaggiare il giovane atleta per i risultati raggiunti e per aver portato il nome della cittadina e delle Calabria tutta in giro per l’Europa”.

“Vorremo ringraziare sempre a chi crede in noi e in Francesco particolarmente, a Vittorio Frangilli della Gillo Gold Medal, a Cristian Stiuli per le performanti alette Gas Pro e Tech4 Green che ormai per noi sono un punto di riferimento nel mondo del nostro meraviglioso sport”.

