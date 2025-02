Terrore in Francia: accoltella i passanti al grido di “Allah Akbar”, un morto e diversi feriti

StrettoWeb

Un morto e vari feriti in un attacco con un coltello avvenuto questo pomeriggio al mercato di Mulhouse, nella Francia orientale. Lo rende noto Le Figaro, che cita la procura di Mulhouse. L’autore dell’attacco sarebbe un uomo nato in Algeria, che avrebbe dovuto essere espulso per diversi reati. Al momento di colpire le vittime avrebbe gridato “Allah Akbar“.

Il procuratore Nicolas Heitz ha riferito all’agenzia Afp che il sospetto “aveva l’obbligo di lasciare la Francia per dieci anni e risulta iscritto all’Fsprt, l’archivio per il trattamento delle denunce finalizzate alla prevenzione della radicalizzazione a carattere terroristico“.

