Terremoto in Calabria, “raffica” di forti scosse a Crotone: grande paura | LIVE

Diverse scosse di terremoto stanno colpendo in queste ore la Calabria, e precisamente la provincia di Crotone: la prima scossa è stata avvertita alle 13:40 e l’INGV registra un sisma di magnitudo ML 3.5 localizzato a 3 km Est da Scandale (KR) e a 12 km Ovest da Crotone, con ipocentro ad una profondità di 23km. Un altro sisma è avvenuto alle 14:05 ad una profondità di 23km e ha avuto magnitudo 3.4 con epicentro a Santa Severina. Alle 14:11 è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a Scandale e profondità di 32km. Alle 14:29 un nuovo terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro sempre a Scandale e profondità di 25km. Al momento per fortuna non si registrano danni a persone o cose.

