Terre rare, accordo Ucraina-USA vicino. Waltz: “Trump avrà Nobel per la pace”

Fitto dialogo sulle terre rare tra Ucraina e Stati Uniti. Un accordo potrebbe essere firmato in tempi molto brevi. Secondo “Axios”, Ucraina e USA hanno negoziato tutta la notte per formalizzare una bozza di accordo. Zelensky potrebbe recarsi presto negli USA per la firma. Ne ha parlato Michael Waltz, consigliere per la Sicurezza nazionale, nel suo intervento alla Conferenza dei conservatori a Washington, dopo che nei giorni scorsi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva rifiutato di firmare l’accordo.

“Il punto è questo – ha affermato – Il presidente Zelensky firmerà l’accordo e lo vedrete nel breve termine. E questo è un bene per l’Ucraina. Cosa c’è di meglio per l’Ucraina di una partnership economica con gli Stati Uniti?”. E “alla fine di tutto questo avremo il Premio Nobel per la pace accanto al nome di Donald J. Trump“.

