Taurianova, Stefania Barca nominata commissario cittadino della Lega

Continua l’attività di ricostruzione del partito in Provincia di Reggio Calabria del Commissario Provinciale della Lega Giuseppe Mattiani. Dopo la recente adesione al partito del Consigliere comunale di Gioia Tauro Salvatore Zappalà, arriva la nomina a Commissario cittadino di Taurianova di Stefania Barca, già Capogruppo in Consiglio comunale per la “Lega Calabria per Salvini Premier”. Di grande riconoscenza nei confronti del Consigliere Regionale Mattiani e di voglia di continuare a dedicarsi con passione ed entusiasmo al territorio e al bene comune le prime parole della neo Commissario cittadina.

I ringraziamenti di Barca

“Ringrazio di vero cuore il Commissario Provinciale della Lega per la Calabria Giuseppe Mattiani per la fiducia che ha risposto in me ed in tutto il nostro gruppo che da anni lavora sul territorio nell’interesse di Taurianova e dei Taurianovesi. Il Commissario Mattiani ha sempre dimostrato grande vicinanza alla nostra comunità e sono convinta che insieme riusciremo a radicare sempre di più il nostro partito sul territorio, con il fine supremo di perseguire gli interessi dei cittadini. D’altronde, gli obiettivi che la Lega per la Calabria sta conseguendo sul nostro territorio sono sotto gli occhi di tutti. Altre sfide ci attendono. Noi siamo pronti”, rimarca Barca.

La soddisfazione di Mattiani

Soddisfatto anche il Commissario Provinciale Mattiani:“ritengo Stefania la persona giusta al posto giusta. La Sua nomina a Commissario cittadino rappresenta un atto dovuto, perché ampiamente meritato sul campo. Una giovane capace, appassionata di politica, preparata, che in questi anni ha rappresentato con grande saggezza e determinazione il nostro partito in Consiglio comunale a Taurianova con il ruolo di Capogruppo. Quindi, una scelta convinta che guarda ad un futuro di ulteriore radicamento territoriale del partito e di crescita. A Lei le mie congratulazioni e il mio augurio di buon lavoro.”.

