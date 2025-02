Taurianova, il Comune ottiene un pulmino per i disabili gratis grazie alle imprese locali

StrettoWeb

Il Comune di Taurianova si potrà dotare di un nuovo mezzo di trasporto per disabili e anziani, questa volta grazie alla collaborazione di imprenditori e inserzionisti attivati dalla Pmg Italia Spa, società partner dell’Anci nazionale e specializzata nella mobilità garantita alle fasce deboli della popolazione. È quanto ha deciso la Giunta Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi, dando il via libera alla bozza di un futuro contratto di comodato d’uso gratuito proposto all’Ente dall’azienda benefit che, favorita anche dalla sinergia con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, porta avanti il progetto “Città ad Impatto Positivo”.

Il contatto tra il Comune e l’impresa che ha sede a Bologna è maturato nel novembre scorso, in occasione della 41° assemblea nazionale dell’Anci svoltasi a Torino, quando la delegazione di amministratori taurianovesi – guidata dal vice sindaco Antonino Caridi e formata anche dalle consigliere comunali Stefania Barca e Grazia Arcuri – poté sincerarsi della validità sociale di questa forma di comarketing che mette a disposizione delle città italiane piccole e grandi pulmini o scuolabus, mezzi grandi e piccoli dedicati agli ammalati che devono raggiungere centri di cura, e tutto ciò senza gravare oltremodo sulle casse degli enti. Per 24 mesi, infatti, la Pmg Italia concederà al Comune l’uso di un proprio mezzo – che avrà in evidenza i loghi e i marchi delle imprese che vorranno aderire – rimanendo a carico dell’ente solo le spese per il carburante.

La soddisfazione del vice Sindaco Caridi

“La formula che sperimentiamo in questo caso – commenta il vice sindaco Caridi – oltre a consentirci un nuovo intervento a favore dei soggetti fragili, porta anche a Taurianova un tipo di mobilità pubblica fondata sulla collaborazione con i privati, che da anni altre città sperimentano, amplificando quindi in maniera utile presso la cittadinanza la consapevolezza che il settore pubblico ad ogni livello non va lasciato solo nel fronteggiare il disagio sociale”. Ovviamente il comodato d’uso gratuito può essere esteso nel tempo o ampliato nei numeri, ovvero andare oltre i 24 mesi di partenza o prevedere anche più mezzi a seconda delle adesioni che Pmg otterrà dagli imprenditori.

L’intervento del Sindaco Biasi

“L’accordo che andremo a stipulare e per il quale chiedo il sostegno a quante più imprese locali – sostiene il sindaco Biasi – è frutto della capacità della giunta di cogliere le opportunità offerte o, come in questo caso, di andarle a scovare nei consessi giusti. Di anno in anno, partecipando alle assemblee dell’Anci, conosciamo esperienze virtuose e mettiamo a frutto relazioni che poi tornano utili alla nostra comunità, ecco perché sono particolarmente soddisfatto per questa partnership che il vice sindaco Caridi e le consigliere Barca e Arcuri è riuscito a curare, potenziando i servizi sociali e rilanciando una formula, per la collaborazione civica con gli imprenditori, che stiamo ricercando anche dopo aver approvato il primo regolamento che coniuga sponsorizzazioni, cura degli spazi pubblici e creazione di eventi culturali”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.