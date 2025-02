A Taranto si torna al voto, consiglieri sfiduciano il sindaco: “fallimento di Pd e M5S”

StrettoWeb

A Taranto si tornerà al voto. Questa mattina, i consiglieri comunali hanno depositato e protocollato le 17 firme necessarie ad avviare la procedura di scioglimento anticipato del Consiglio comunale con la conseguente decadenza del sindaco. Già l’anno scorso i consiglieri tentarono di mandare a casa il primo cittadino con lo stesso sistema, ma non centrarono il risultato perché alla fine mancò una firma. Melucci è stato rieletto sindaco a giugno 2022 col 60%.

“Macchina comunale impantanata”

“Non potevamo più tollerare l’incapacità nella gestione della macchina comunale ormai impantanata, che ha provocato il commissariamento del Comune sui Giochi del Mediterraneo, arrivato a causa dell’inerzia di chi guidava il Comune”, affermano Anna Filippetti e Giuseppe Tursi del Pd. Per Fratelli d’Italia il deputato Dario Iaia rimarca: “ricordiamo a chi oggi vuole rifarsi un’immagine che a fallire non è stato solo l’ex sindaco, ma il progetto politico del Partito Democratico e del M5S. Entrambi, infatti, hanno sostenuto Melucci e condiviso le azioni di quest’ultimo, partecipando alle scelte adottate ed alla prebenda delle poltrone”.

“Giorno importante per Taranto”

Massimiliano Di Cuia, consigliere regionale di Forza Italia, afferma: “oggi è un giorno importante per Taranto: è caduta l’amministrazione Melucci dopo una lunga agonia che ha impedito alla giunta comunale di avviare qualsiasi iniziativa utile alla comunità. Un immobilismo che ha costretto noi consiglieri di opposizione a compiere un atto forte, ma non avevamo alternative”.

Le parole di Melucci

“Auguro a questa città ogni fortuna. Bisogna fare un po’ di attenzione a selezionare la classe dirigente perché poi non sempre è facile compiere i tanti e complessi miracoli che abbiamo compiuto noi in questi anni in questo clima continuo di divisioni e di aggressioni. Questa divisione, questa schizofrenia continua, endemica, è ciò che poi consente ad altre intelligenze, ad altri poteri, a Bari e Roma, di sopraffare sempre gli interessi di questo territorio. Non impariamo mai la lezione“. Lo ha detto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

