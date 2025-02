Taormina, ancora boom di turisti: location che fa da traino al comparto

StrettoWeb

Altro che crisi del settore per la Sicilia. Taormina non fa testo e non si smentisce. Un comune giovedì mattina in centro storico, gremito di turisti internazionali arrivati da tutto il mondo. La piccola città messinese, meta ambita del lusso e della mondanità, fa cassa anche in un periodo considerato morente per il turismo. E infatti mentre altrove le città siciliane si svuotano anche durante i fine settimana, Taormina continua il suo percorso di crescita nel comparto.

Basta fare un giro rapido su Booking per rendersi conto di quante strutture in bassa stagione continuino a lavorare e a essere piene. Passeggiando poi per le vie del Corso ci si imbatte in turisti di ogni nazionalità: Korea, Germania, Stati Uniti e Francia.

La città amministrata da Cateno De Luca continua quindi a ospitare turisti nonostante siamo lontani dalla grande stagione degli eventi che da sempre rendono Taormina protagonista indiscussa della Sicilia e meta molto ambita dagli investitori del lusso.

