Taekwondo, la giovane atleta barcellonese Clio Sottile ottiene il bronzo in Albania

StrettoWeb

Splendido podio per l’azzurra della Tiger’s Den Clio Sottile alla sua prima gara da juniores al Grand Prix di qualifica svoltosi questo fine settimana in Albania. L’appena quattordicenne, studentessa del Liceo Enrico Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, nonostante il passaggio alla classe juniores (14-17 anni) continua a mietere successi. Nella prima competizione dell’anno Clio sbaraglia ben quattro avversarie, arrendendosi soltanto al quinto incontro, al termine di una faticosissima semifinale, dove ha accusato tutta la stanchezza causata dai precedenti giorni di febbre.

Buone nel complesso anche le prestazioni degli altri componenti della squadra barcellonese presente a Tirana, quasi tutti passati dalla categoria cadetti a quella juniores.

Nella classe juniores, bene Nino Perroni che, provenendo dalla categoria cadetti 33 kg, deve ancora crescere per colmare i chili mancanti per arrivare a 45 kg, la categoria minima per gli juniores. Buone anche le prestazioni per l’esordiate Valerio Biondo che, nella 68 kg, che dopo aver superato con caparbietà il primo avversario deve arrendersi al fortissimo greco Georgios Tsiledakis, primo del ranking di gara; per Elena Fazio che si lascia sfuggire l’incontro all’ultimo secondo; per Elison Russo che, dopo essere stata in vantaggio, ha dovuto cedere a causa dell’acuirsi di una distrazione muscolare; per Antonino Maggio in continuo miglioramento.

Nella classe cadetti Giuseppe Barbaro paga le non perfette condizioni fisiche, sfoderando comunque una bella prestazione nonostante in gara con la febbre. Ottima esperienza anche per Karol Calderone, anche lei alla prima uscita in campo internazionale.

Soddisfatti i maestri Giuseppe e Fabio Sottile: “Un risultato oltre le aspettative per Clio che, alla sua prima gara da juniores, conquista una bellissima medaglia e la qualificazione nella Top 8 per il Grand Prix 1 che si svolgerà dal 9 all’11 aprile a Tallin, superando senza alcuna difficoltà il cambio di classe da cadetti a juniores ed il gap di età e di esperienza. Siamo soddisfatti anche per le prestazioni degli altri ragazzi, tutti alla loro prima esperienza da juniores ma già perfettamente ambientati alla nuova realtà competitiva. Un plauso particolare a Valerio Biondo che, nonostante alla prima esperienza in campo internazionale, ha dimostrato grande carattere e verve agonistica. Siamo molto fiduciosi in vista dei prossimi campionati italiani”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.