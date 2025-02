“Sulla strada. Fotoreporter di Sicilia”, importante mostra a Palermo

StrettoWeb

Due linguaggi, due modi di fare cronaca, scrivere e fotografare. Due mondi complementari che affrontano la sfida del cambiamento dell’informazione. Così nasce “Sulla strada. Fotoreporter di Sicilia” mostra che ha consentito per la prima volta in Sicilia, la reunion dei principali fotoreporter che, con i loro scatti iconici hanno reso indelebili nell’immaginario collettivo i fatti di cronaca. All’inaugurazione, che si è tenuta il 27 febbraio nella sede di Assostampa Sicilia a Palermo, erano presenti Alessandra Costante segretaria generale della Fnsi, Claudio Silvestri segretario aggiunto della Fnsi, Paolo Serventi Longhi segretario nazionale dell’Ungp e Roberto Ginex presidente Inpgi.

In esposizione 88 scatti realizzati da 44 fotografi

In esposizione 88 scatti realizzati da 44 fotografi che hanno svolto un ruolo importante dell’informazione dell’Isola. “Oggi – sottolinea Assostampa – ci sono i giornalisti in bilico, travolti da social network e fake news, mentre i fotografi di cronaca vengono sostituiti da smartphone, foto manipolate, mentre per la crisi che dura da anni, l’editoria rinuncia per calcolo meramente economico a qualità ed unicità. La fotografia di cronaca, dal bianco e nero al colore, ha l’obbligo naturale di raccontare la realtà, vivendo dello stesso patto etico con il lettore che sta alla base della cronaca. Per questo abbiamo voluto darle la giusta importanza. E anche per riconoscerci come parti complementari di un unico sistema, quello dell’informazione dal quale dipende la libertà e quindi la democrazia di un Paese”.

L’evento è stato possibile grazie all’impegno di uno dei maestri della fotografia, Franco Lannino. L’idea di “Sulla strada” è nata nell’ambito di un confronto continuo sulla professione che cambia all’interno dell’Associazione siciliana della stampa ed è supportata dalla Fnsi, dal Gruppo cronisti siciliani e dal Gruppo giornalisti pensionati, oltre che dalla sezione provinciale di Palermo. La mostra chiuderà il 4 aprile.

