Enorme successo per la prima data del Gran Carnevale Cittanovese: colori, sorrisi e migliaia di presenze

Un successo enorme, capace di superare tutte le più rosee aspettative. La prima data del Gran Carnevale Cittanovese ha regalato un paese gremito, colorato ed entusiasta, nel quadro di un percorso artistico, sociale e culturale di altissimo profilo. Migliaia le presenze registrate per la tradizionale sfilata dei carri e per le attività ricreative collegate all’evento. Cittanova, domenica scorsa, si è confermata punto di riferimento per l’intero territorio reggino. Quest’anno, grazie al patrocinio del Comune di Cittanova e al supporto delle diverse attività commerciali, il Gran Carnevale Cittanovese è tornato ai fasti del passato, proponendo un’offerta culturale attrattiva e di qualità.

Protagoniste assolute, coordinate dall’Associazione Nuovo Carnevale del presidente Gianluca De Blasio, le centinaia di magnifiche maschere che hanno accompagnato i carri allegorici in una sfilata davvero suggestiva, tra coreografie, musica e sorrisi. Di forte impatto i temi scelti dai diversi gruppi per la realizzazione dei carri e dei costumi: minuzioso e preciso il lavoro di tantissime maestranze, tra artigiani, professionisti del trucco e della sartoria, artisti e musicisti.

Importante anche il servizio d’ordine messo in campo da Carabinieri e Polizia di Stato, in sinergia con il Comando di Polizia Municipale, la Protezione Civile Locale e i volontari delle Guardie Ecozoofile. Il Gran Carnevale Cittanovese ritornerà il 2 e il 4 marzo prossimi con nuove attività e altre sorprese. Con una novità importante: il Primo Concorso Nuovo Carnevale destinato ai carri e alle maschere dei paesi vicini.

Le parole del Sindaco

“Quello che abbiamo vissuto nella giornata di ieri – ha affermato il Sindaco, avv. Domenico Antico – è stato davvero straordinario. Un paese gremito, colorato e vivo, unito per scrivere una bella pagina di storia cittadina. Il giusto riconoscimento per il lavoro encomiabile svolto da centinaia di cittanovesi, molti dei quali giovani e giovanissimi, che per lunghi mesi hanno operato al servizio di un progetto ambizioso e vincente. Un’occasione di sana aggregazione, impegno civico e riscatto culturale nel segno della qualità e della socialità”.

“Rivolgo un grazie e un plauso all’Associazione Nuovo Carnevale, alle volontarie e ai volontari che hanno lavorato ai carri e ai costumi, alla Comunità di Cittanova per l’impegno nella realizzazione del progetto e per l’accoglienza verso le migliaia di visitatori accorsi in paese per l’evento. Un grazie alle Associazioni e agli esercenti per il contributo offerto. Un grazie, ancora, a Carabinieri, Polizia di Stato, Comando di Polizia Municipale, Protezione Civile Locale e Guardie Ecozoofile per il servizio d’ordine messo in campo. Ringraziamento sincero, infine, agli operatori del Servizio Ambiente del Comune di Cittanova che hanno lavorato fino a notte fonda per ripulire strade, piazze e aree verdi. L’appuntamento con il Gran Carnevale Cittanovese è per domenica e martedì prossimi, nel segno del divertimento e della partecipazione”.

