Straordinario successo per la campagna di promozione “Reggio Capitale della Cultura 2027”

La campagna on line “Reggio Capitale della Cultura 2027”, promossa dal Comune, continua a registrare numeri eccezionali sul web; a dimostrazione di un forte interesse e di una partecipazione attiva da parte del pubblico che si sta rivelando entusiasta, coinvolto e protagonista. Dall’apertura della piattaforma dedicata il sito ha registrato ben 16.077 visitatori, generando oltre 30.196 visualizzazioni di pagina e raccogliendo circa 6000 adesioni tramite il modulo dedicato. Un segnale ineccepibile e chiaro dell’entusiasmo e del sostegno che l’iniziativa sta riscuotendo tra i cittadini. Uno dei contenuti più apprezzati è il “Manifesto della Candidatura“; scaricato già circa 4 mila volte: segno oggettivo del sostegno ai valori ed agli obiettivi del progetto.

Un successo internazionale

Il riscontro positivo non si è fermato esclusivamente ai confini geografici nazionali: la campagna di comunicazione ha raggiunto anche le comunità calabresi all’estero, grazie a un’efficace strategia sui gruppi Facebook dedicati. Questa scelta ha prodotto un significativo afflusso di visitatori da diversi Paesi; a dimostrazione della forte connessione e dell’affetto che le comunità internazionali mantengono con la propria terra d’origine che collega due slogan (utilizzati negli ultimi mesi) evidentemente evocativi sul piano emotivo: “Reggio città Natale” e “Reggio Capitale”.

I primi 10 Paesi di provenienza dei visitatori includono, oltre all’Italia, nazioni chiave dove risiedono le comunità calabresi all’estero, che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa: Stati Uniti, Sud America, Australia, Inghilterra e numerosi Paesi europei.

L’appello del Sindaco Falcomatà

“Mancano pochi giorni all’audizione di Reggio, capitale italiana della cultura. È stato un mese entusiasmante che ha coinvolto tutta la città in tavoli, iniziative, proposte per supportare la nostra candidatura. Imprese, associazioni, singoli cittadini; tutti hanno partecipato a quella che è davvero una partita che la nostra città sta giocando insieme, in maniera unita. Adesso serve l’ultimo sforzo, serve continuare a sostenere Reggio su tutti i canali social, serve aumentare i battiti, serve continuare a fare sentire più forte il cuore di Reggio Capitale italiana della Cultura, di Reggio Cuore del Mediterraneo. Io colgo l’occasione per invitare tutti i reggini il 26 febbraio alle ore 11.30 a Roma per assistere alla nostra audizione. Forza Reggio Capitale!”

“Grazie a questi risultati straordinari, l’entusiasmo e l’energia del progetto continuano a crescere tra reggini e non solo. Invitiamo tutti coloro che ancora non hanno aderito a visitare il nostro sito, leggere il manifesto e unirsi a questa iniziativa che guarda al futuro della nostra città con ambizione e determinazione ma, soprattutto, con un “Cuore Mediterraneo”. Ricordiamo, pertanto, che è importantissimo il contributo che Cittadini, associazioni, movimenti, possono offrire per supportare la candidatura compilando il modulo online sul portale https://capitaledellacultura.reggiocal.it.

Invitiamo, una volta data l’adesione, a renderla pubblica sui social (sui propri profili, sulle proprie pagine fb, instagram ecc) con un post e gli hashtags #reggiocapitale2027 #reggiocapitale #ministerodellacultura #mic #cultura #capitaleitalianadellacultura2027 #reggiocalabria” conclude Falcomatà.

