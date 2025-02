Strage Cutro, Falsetta: “vigilare su partenze illegali prima che altra gente muoia”

StrettoWeb

“Vegliare sulle partenze illegali e fermarle per evitare che altra gente muoia. E’ questo l’unico modo per rendere davvero giustizia alle vittime del naufragio di Cutro avvenuto il “26 febbraio” di due anni fa“. E’ quanto afferma in una nota il Gran Priore per la Calabria del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani Filomena Falsetta. Contrastare i flussi incontrollati e la rete dei trafficanti impedirà il verificarsi di tragedie come questa, causate “unicamente” da attraversamenti illegali, che espongono i migranti a rischi di sicurezza estrema, in quanto sono rotte non coperte dalle organizzazioni non governative e dalle quali non è dunque possibile che arrivino segnalazioni di emergenza.

E’ questa l’unica risposta che la politica deve darsi al perché di simili sciagure, anziché puntare il dito contro Guardia di Finanza e Guardia Costiera che, unitamente alle altre Forze di Polizia, hanno il bene pubblico nel loro DNA, e mettere in campo azioni solidali e responsabili contro quegli scafisti senza scrupoli per poter offrire ai migranti la via d’uscita al loro dramma.

