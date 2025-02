Strada Bovalino-Bagnara, UdC soddisfatta e ora spinge: “realizziamo l’opera”

StrettoWeb

Il Commissario Metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria, Riccardo Occhipinti, esprime profonda soddisfazione per il rinnovato interesse verso la realizzazione della strada Bovalino-Bagnara, evidenziato dalla recente costituzione del Comitato “Bo-Ba – Bovalino-Bagnara. Uniti per un futuro comune: insieme raggiungiamo ogni obiettivo” e dalle successive dichiarazioni del Sindaco di Bianco, Giovanni Versace. “Accogliamo con entusiasmo la nascita di questo Comitato, che vede l’adesione di circa 30 sindaci delle fasce tirrenica e jonica, uniti nell’obiettivo comune di realizzare un’infrastruttura strategica per il nostro territorio”, afferma Occhipinti.

“L’Udc ha storicamente sostenuto la necessità di collegare le due coste calabresi, riconoscendo in quest’opera un volano per lo sviluppo economico, sociale e culturale della regione e un’opera fondamentale per la stessa rete dei trasporti metropolitana. Fin dai primi anni del 2000 l’Udc è stato attivo sul territorio con convegni, interlocuzioni con le Amministrazioni e prese di posizione pubbliche, nonché promuovendo iniziative volte a sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di completare quest’opera, riconoscendone la valenza strategica per superare l’isolamento di molte comunità calabresi. Anche il partito nazionale si è sempre speso per arrivare a realizzare la strada con le interrogazioni parlamentari presentate da Lorenzo Cesa, l’ultima delle quali nel 2023”.

Il Commissario Occhipinti sottolinea l’importanza della collaborazione istituzionale e territoriale: “Le parole del sindaco Versace, che definisce la Bovalino-Bagnara una ‘rivoluzione per la Calabria intera’, rispecchiano la visione dell’Udc riguardo al potenziale trasformativo di questa infrastruttura. Un collegamento efficiente tra Ionio e Tirreno aprirà nuove prospettive per il turismo, il commercio e la valorizzazione delle nostre eccellenze locali”. Conclude il Commissario: “Auspichiamo che questo rinnovato slancio porti finalmente alla realizzazione della Bovalino-Bagnara, un’infrastruttura attesa da decenni, fondamentale per garantire una mobilità efficiente e sostenibile, e per rilanciare il futuro della Calabria. L’Udc è pronto a fornire il proprio contributo per fare in modo che alle parole, adesso, seguano i fatti e la realizzazione concreta dell’infrastruttura”.

