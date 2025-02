La storia di Max, una “piccola nuvola bianca”: fugge dal proprietario a Reggio Calabria e trova nuova vita | DETTAGLI

StrettoWeb

Sono tantissimi i cani, i gatti e gli altri animali che, grazie a Dalla Parte degli Animali, hanno finalmente trovato una casa piena d’amore: ben mille, in tutta Italia. Un traguardo importante che celebriamo nella puntata di domenica 23 febbraio con tanti servizi dedicati a chi ha trovato famiglia ma anche ai tantissimi che ancora la cercano. Appuntamento alle 10.05 su Rete4 con il programma ideato e condotto, con la piccola Stella, dall’on. Michela Vittoria Brambilla, che viene riproposto in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4.

Si parte con una storia emozionante che, grazie all’impegno della trasmissione, ha avuto un insperato lieto fine: quella di Spillo, un “invisibile” rimasto per ben tredici anni in canile, che finalmente ha trovato casa. Starà con la sua nuova mamma umana, Paola, che ha anche aperto le porte della sua casa e del suo cuore a Baffo, un altro cagnolino che ha passato gran parte della sua vita dietro le sbarre di un rifugio. Oppure Mira, recuperata molto magra e impaurita, che andrà in dritta fra le braccia di Marilena e Duilio, due bravissimi signori che sono rimasti fulminati “dai suoi occhi dolci”.

Rischiava invece la vita Max, un’enorme nuvola bianca, trovato in un paesino di Reggio Calabria: dormiva rannicchiato in mezzo all’immondizia, dopo essere fuggito da un proprietario che lo teneva legato con una strettissima catena d’acciaio. Dopo tante peripezie la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente è riuscita a recuperarlo, lo ha curato, trasferito al Nord e ora cerca una casa per lui. Così come cercano casa Sole e Mercurio, nati da una mamma randagia; Miracle, che ha sofferto le pene dell’inferno in una perrera spagnola; Meg, micia lasciata coi fratellini in una scatola sotto la pioggia; Simba, abbandonato in provincia di Salerno. Fortunelli e coccolatissimi, al contrario, Artù e Ginevra adottati dal direttore de Il Tempo Tommaso Cerno.

Spazio anche ai selvatici: al Cras “Stella del Nord” una volpe di un mese e mezzo è arrivata investita da un’auto: aveva un trauma cranico e una frattura all’olecrano, ma grazie all’abilità dei veterinari è stata rimessa in sesto e liberata. Inoltre conosceremo Mauro Lampo, un simpatico scultore e il suo insolito animale da compagnia: Icaro, un gufo reale.

