JSL Women, la stagione entra nel vivo: le ultime

Passo dopo passo prosegue il brillante cammino della JSL Women nel campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile. Nella 2ª giornata della “Poule Promozione”, la squadra neroverde ha superato per 1 a 0, sul sintetico del Comunale di Brolo, il Cus Palermo grazie al gol messo a segno da Arianna Colandrea, salendo, così, a quota quattro punti in graduatoria. Domenica, sempre in casa, è in programma la partita contro il Trapani, che inizierà alle ore 14.00.

“Veniamo dalla difficile gara contro il Cus Palermo, che ha visto le ragazze disputare un ottimo primo tempo per poi calare nella ripresa – dichiara il tecnico Carmelo Emanuele – Sono state, comunque, brave nella solidità difensiva e abbiamo portato, così, a casa i tre punti in palio. Domenica ci toccherà un’altra formazione proveniente dal girone A, che, quindi, non conosciamo in campo. Sappiamo che ha diverse giovani di qualità, che verranno a Brolo per giocarsi la partita a viso aperto dopo i due precedenti pareggi. Noi avremo diverse calciatrici assenti e spero di recuperarne il maggior numero possibile per la prestigiosa finale regionale di Coppa Italia contro il Marsala, in programma sabato 1 marzo a Lascari”.

Sono stati resi noti, intanto, i calendari Under 15 e 17. Le più piccole sono state inserite nel girone C, che comprende anche SSD Unime, Jonia Calcio Riposto e Fenice Belpassese. “Mi aspetto di vedere i progressi del gruppo”, commenta Emanuele. L’Under 17 fa parte di un triangolare con Gloria San Cataldo e Virtus Marsala. “Ci giocheremo le nostre chance in questa categoria contro rivali temibili”, queste, infine, le parole di Emanuele a chiudere il quadro dei tanti impegni del settore.

Classifica “Poule Promozione”: JSL Women e Virtus Marsala 4; SSD Unime 3; Trapani 2; Cus Palermo e Alpha Sport San Gregorio 1.

