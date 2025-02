I Socialdemocratici siciliani aderiscono a “Stand with Ukraine”

StrettoWeb

I Socialdemocratici siciliani hanno aderito alla manifestazione “Stand with Ukraine” che si terrà Domenica 23 febbraio a Palermo, a partire dalla ore 16 in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. L’iniziativa, a cui partecipano vari soggetti politici e associazioni, intende riproporre all’opinione pubblica un dato evidente, in occasione del terzo anniversario della sanguinosa aggressione contro l’Ucraina da parte del regime russo: “il futuro dell’Europa si decide in Ucraina“.

Secondo Antonio Matasso, segretario regionale del Sole nascente, “i Socialdemocratici della Sicilia saranno in piazza anche per manifestare solidarietà al Presidente della Repubblica, il nostro conterraneo Sergio Mattarella, nelle cui parole sulla natura dell’invasione russa dell’Ucraina ci riconosciamo pienamente, condividendo il giusto accostamento col criterio di dominazione proprio delle guerre di conquista del Terzo Reich“.

Matasso ha anche espresso apprezzamento e vicinanza alla vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, “attaccata in modo ignominioso da un Movimento 5 Stelle che contende alla Lega di Salvini l’assai poco onorevole ruolo di manutengolo della tirannia putiniana in Italia. Noi, come eredi di Saragat e Matteotti, apprezziamo le parole pronunciate dalla vice presidente Picierno e dal collega parlamentare europeo Giorgio Gori, che hanno giustamente stigmatizzato le sconcertanti dichiarazioni dell’ex presidente del Consiglio pentastellato Giuseppe Conte. Ci riconosciamo pure nelle dichiarazioni del primo ministro laburista britannico Keir Starmer, appartenente come noi alla famiglia mondiale del socialismo democratico, che ha ribadito la necessità di portare l’Ucraina nella Nato ed annunciato nuovi aiuti a Kyiv“.

Matasso ha concluso rilevando che “stare in piazza per l’Ucraina rappresenta la miglior risposta a quanti non hanno vergogna di affermare che, per evitare la guerra, sarebbe bastato sottomettersi subito alle criminali imposizioni del dittatore Putin. Da costoro, nessun accenno ai massacri, agli stupri, alle deportazioni di bambini e alle altre atrocità compiute dagli invasori russi. Serve una lezione di umanità e di schiena dritta per proteggere l’Europa e l’Italia dagli aspiranti collaborazionisti di oggi, mossi dalle stesse ispirazioni di quelli di ieri“.

I Socialdemocratici hanno ribadito che non prenderanno parte in alcun modo, in Sicilia e nel resto del Paese, ad alleanze elettorali che includano forze di estrema destra, di sinistra radicale o comunque sovraniste e populiste.

