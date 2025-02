Smile Cosenza Pallanuoto U18: doppia vittoria a Taranto

StrettoWeb

Giornata positiva per l’Under 18 che porta a casa due vittorie importanti, confermando il buon lavoro svolto nelle prime due giornate di campionato. Dopo un primo match dominato senza difficoltà, la squadra è riuscita a imporsi anche contro il Taranto, avversario ostico e ben attrezzato.

“Non era semplice contro i padroni di casa, ma la differenza si è vista fin dall’inizio. I 6 punti di oggi sono il frutto degli sforzi che facciamo in settimana, ma anche della forte voglia di arrivare fino in fondo in questa categoria“, ha dichiarato Antonio Lento, uno dei protagonisti della giornata.

“Personalmente sono soddisfatto di aver aiutato i compagni e di aver contribuito a una giornata che segna un grande passo avanti in classifica“. La squadra continua a crescere e dimostrare solidità, con l’obiettivo di mantenere questo trend positivo anche nelle prossime partite.

