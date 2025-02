Smile Cosenza-Brizz Nuoto, Malluzzo: “gara fondamentale per la stagione”

StrettoWeb

Sabato pomeriggio, 1 marzo, partita fondamentale per la stagione agonistica e sportiva della Smile Cosenza Pallanuoto femminile impegnata nel campionato di Serie A1. Alle ore 14, nella piscina comunale di Cosenza, arriverà la Brizz nuoto per una delle gare più attese del momento. “Sabato ci aspetta una partita difficile, veniamo da un periodo un po’ buio e proprio per questo abbiamo voglia di riscatto. La settimana di pausa ci ha permesso di preparare meglio la partita, lavorando sugli errori offensivi e difensivi. Sono sicura che con il giusto atteggiamento e con il supporto del nostro caloroso pubblico riusciremo a portare a casa i 3 punti”, ha avuto modo di anticipare la forte atleta bruzia Cristina Malluzzo.

Arbitri dell’incontro: Giacchini Matteo / Scappini Stefano. La squadra di Francesco Manna, allenata da mister Fasanella, è chiamata a compiere una grande gara e riequilibrare gli obiettivi stagionali. C’è attesa in città, non si esclude affatto la cornice del grande pubblico per il match in cartellone. L’ingresso è assolutamente gratuito.

