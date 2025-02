Sied IT e Microsoft: innovazione e Ai a supporto della scuola, a Reggio Calabria parte il tour “Generazione Ai”

StrettoWeb

Il mondo dell’istruzione sta attraversando una rivoluzione tecnologica senza precedenti, e Sied IT, come partner Microsoft, guarda con grande attenzione alle evoluzioni dell’intelligenza artificiale nel settore scolastico. Del futuro della scuola italiana si parlerà in occasione di un interessante webinar dal titolo “Microsoft 365 Copilot per Docenti: Trasforma la Didattica con l’Intelligenza Artificiale”, che si terrà il 10 marzo 2025. Il webinar è gratuito per i docenti e segna un altro passo importante nel percorso di innovazione della didattica, grazie anche all’uso delle applicazioni AI come Copilot, che promettono di rendere la didattica più interattiva, personalizzata ed efficiente. Sied IT, che ha da sempre puntato sull’adozione delle tecnologie avanzate per le imprese, guarda con attenzione anche al mondo scolastico. Le soluzioni Microsoft 365 e Copilot, infatti, non solo ottimizzano i flussi di lavoro nelle aziende, ma possono essere strumenti potentissimi anche per migliorare l’esperienza educativa, facilitando la gestione delle attività quotidiane dei docenti e degli studenti.

Le parole di Azzarà

Beniamino Azzarà, Ceo di Sied IT, ha sottolineato l’importanza di seguire con attenzione le evoluzioni dell’intelligenza artificiale, soprattutto nel contesto educativo: “l’intelligenza artificiale è una risorsa fondamentale per migliorare la qualità della didattica. Non si tratta solo di un’opportunità tecnologica, ma di un’opportunità pedagogica. Per i docenti, l’introduzione di strumenti come Copilot rappresenta un supporto per l’organizzazione, l’analisi e la gestione dei contenuti, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sull’insegnamento. Per gli studenti, AI significa un’esperienza di apprendimento più dinamica, interattiva e adattata alle loro necessità individuali”.

L’intelligenza artificiale, attraverso applicazioni come Copilot, sta dimostrando di essere una risorsa rivoluzionaria

L’intelligenza artificiale, attraverso applicazioni come Copilot, sta dimostrando di essere una risorsa rivoluzionaria per migliorare l’efficienza del lavoro scolastico, sia per i docenti che per gli studenti. Con Copilot, per esempio, i docenti possono automatizzare la creazione di contenuti, analizzare le performance degli studenti e gestire le risorse didattiche con maggiore agilità. Gli studenti, d’altro canto, possono beneficiare di esperienze di apprendimento personalizzate, che li accompagnano nel loro percorso educativo in modo più fluido e stimolante. Azzarà annuncia, in conclusione, l’avvio del tour “Generazione AI”, un’iniziativa dedicata alle scuole calabresi realizzata in collaborazione con l’associazione TGWEBAI (www.tgwebai.it). Si tratta di una serie di eventi formativi gratuiti sull’Intelligenza Artificiale, pensati per studenti, docenti e l’intera comunità scolastica.

Il tour prenderà il via da Reggio Calabria

Il tour prenderà il via da Reggio Calabria e offrirà un’opportunità unica per approfondire il mondo dell’IA attraverso attività pratiche, dibattiti sull’etica digitale e l’introduzione di strumenti didattici innovativi. Oltre a fornire aggiornamenti sugli ultimi sviluppi tecnologici, questa iniziativa rappresenta soprattutto un’occasione per riflettere sul futuro della scuola, che deve abbracciare l’innovazione per preparare al meglio le nuove generazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.