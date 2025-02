Sicilia tirrenica, tornano i tramonti che emozionano da Milazzo a Capo d’Orlando

StrettoWeb

Tramonti e panorama mozzafiato in queste tiepide serate di fine febbraio dalla costa tirrenica siciliana. Tornano protagonisti i tramonti di fine giornata a Milazzo e dintorni, su tutta la costa nord-occidentale dell’Isola. Complice un clima favorevole e un mare piatto che sembra un lago, con le Isole Eolie nitide sullo sfondo. E così hanno iniziato a girare nuovamente le foto dei tramonti siciliani, rianimando le bacheche Facebook di moltissimi utenti, emozionati dopo un lungo inverno piovoso e freddo per il ritorno dei colori primaverili.

Complice anche la mancanza di venti che hanno contribuito a disegnare un cielo limpido e perfettamente rosso-arancio, ideale per scatti e reel. Un momento di relax che in molti si concedono in questi giorni per la posizione ideale delle coste tirreniche siciliane che vanno, per longitudine, da Villafranca Tirrena fino a Sant’Agata di Militello.

Poi, più avanti, in direzione Cefalù, si perde la visuale sulle Isole Eolie e allora cambia anche lo scenario e anche l’orizzonte. Più avanti, con l’allungarsi delle giornate, i tramonti si faranno via via più lunghi e intensi ma intanto ci si gode questi ultimi giorni di sole prima del maltempo in arrivo nel fine settimana di carnevale.

