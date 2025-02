Sicilia, La Vardera lancia il nuovo movimento “Controcorrente”

StrettoWeb

Con Controcorrente, il deputato regionale Ismaele La Vardera inizia l’avventura da leader politico nel parlamento siciliano dell’ex Iena. Dopo la rottura con Cateno De Luca ed il gruppo di Sud Chiama Nord, il deputato palermitano ha deciso di dare vita ad un suo movimento. Ne fanno parte l’imprenditore antimafia Giuseppe Piraino, la pluricampionessa di kickboxing Elena Pantaleo, il figlio di Lia Pipitone, uccisa a Palermo, Alessio Cordaro fino ad arrivare all’ex deputato agrigentino Michele Sodano. Il movimento è stato presentato questo pomeriggio a Palermo.

La Vardera: “basta siciliani che scappano via da questa terra”

“Basta siciliani che scappano via per questa terra, lotteremo tutti assieme per far si che l’Isola diventi la nuova terra promessa. Quello che abbiamo – ha detto La Vardera – è un governo che ha svenduto la Sicilia a Roma, che ha piegato la nostra sanità alle logiche di partito, e che continua a nascondersi dietro il voto segreto. Noi non ci piegheremo. Mai con loro. Mai con chi ha tradito e svenduto la nostra Isola”.

