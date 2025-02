Sicilia: atto intimidatorio a Ismaele La Vardera, rosario nella buca delle lettere

StrettoWeb

Atto intimidatorio ai danni del deputato regionale siciliano, Ismaele La Vardera, ex componente del gruppo di Cateno De Luca ed eletto nelle liste di Sud chiama Nord, poi transitato al gruppo misto. La Polizia di Stato si è recata nell’edificio dove abita l’ex iena La Vardera, a Palermo, su richiesta del deputato regionale che ha trovato un rosario nella buca delle lettere condominiale.

La solidarietà di Antoci

“Apprendo con apprensione del brutto segnale intimidatorio nei confronti di Ismaele La Vardera e gli sono vicino con stima e affetto. Se qualcuno pensa che Ismaele non andrà avanti per la sua strada ha fatto male i conti perché accanto a lui saremo in tanti a dimostrare vicinanza e sostegno a un giovane parlamentare che non esita mai a metterci la faccia per combattere illegalità e soprusi. Le sue battaglie per la legalità sono le nostre”, così Giuseppe Antoci, europarlamentare del M5S e Presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento Europeo.

