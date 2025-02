Sicilia, Aricò: “l’obiettivo è di dotare la nostra regione di una rete ferroviaria sempre più moderna”

“Con l’intensificarsi dei lavori da parte di Rfi sulla Palermo-Catania, tra Caltanissetta Xirbi e Bicocca, portiamo avanti l’obiettivo di dotare la Sicilia di una rete ferroviaria sempre più moderna. Grazie a nuovi sistemi tecnologici Ertms sarà possibile garantire maggiore efficienza e sicurezza nel servizio. Allo stesso tempo, ci si avvia verso il completamento del primo lotto del raddoppio ferroviario e si mettono le basi per avviare i lavori di scavo di nuove gallerie”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Palermo-Catania intensificati da Rfi tra Caltanissetta Xirbi e Bicocca.

“Portiamo avanti, dunque, in sinergia con Rfi, attraverso anche i fondi del Pnrr, il nostro l’impegno per dotare la Sicilia di una rete di collegamenti all’avanguardia e in grado di affrontare le nuove sfide nel settore della mobilità”, conclude Aricò.