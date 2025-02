Sicilia: agente della Polizia Stradale travolto da un’auto

StrettoWeb

Una pattuglia della Polizia Stradale è intervenuta sull’autostrada A01 Catania – Siracusa, all’altezza del viadotto Mulinello (Augusta) per un’auto in fiamme sulla corsia di emergenza. Uno degli agenti, in servizio al Distaccamento della Polizia Stradale di Lentini, stava procedendo a segnalare il sinistro, quando è stato investito. Un’auto, sopraggiunta a forte velocità, ha tamponato violentemente la vettura che la precedeva e che è stata spostata violentemente sul lato destro della carreggiata dove si trovava il poliziotto. L’agente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini dove gli sono stati riscontrati diversi traumi e fratture, tra cui quella del femore per il quale ha subito un delicato intervento chirurgico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.