Sicilia, da 4 mesi attendeva il referto istologico: muore 74enne

Dopo il caso dell’insegnante Maria Cristina Gallo di Mazara del Vallo che ha dovuto attendere 8 mesi per il referto istologico, in provincia di Trapani la morte di Paolo Robino, 74 anni, ex infermiere di Salemi, riaccende i riflettori sui ritardi nella consegna dei referti. Come riporta oggi il Giornale di Sicilia l’uomo è morto improvvisamente per un infarto il 13 gennaio scorso, 10 giorni prima che gli arrivasse l’esito. Da 4 mesi Robino attendeva il risultato degli esami istologici: il 24 settembre 2024 venne operato, infatti, all’ospedale di Marsala con l’asportazione di un tumore.

Quasi 3.000 sono gli esami che la scorsa estate si erano accumulati nei due laboratori di Anatomia patologica dell’Asp, negli ospedali di Trapani e Castelvetrano. “Chi ha sbagliato deve pagare“, ha detto il direttore generale dell’Asp Trapani Ferdinando Croce. Intanto per il caso dell’insegnante di Mazara del Vallo il deputato Giorgio Mulè ha presentato un’interrogazione parlamentare e il ministero della salute ha inviato una nota dettagliata all’Asp Trapani per conoscere i tempi di lavorazione dei campioni istologici. Croce ha assicurato che entro marzo 2025 saranno chiusi tutti gli arretrati del 2024.

