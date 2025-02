Share Sanremo 2025 terza serata: primo calo rispetto ad Amadeus?

StrettoWeb

Completato il secondo ascolto di tutte le canzoni in gara a Sanremo 2025. Dopo la raffica dei 29 cantanti della prima serata di martedì scorso che aveva raggiunto 12.600.000 spettatori e il 65,3% di share, e la prima metà di cantanti esibitasi mercoledì, nella puntata che ha raggiunto 11.700.000 spettatori con il 64,5% di share, la terza serata andata in onda ieri, con gli ultimi 14 cantanti in gara, ha raggiunto 10.700.000 spettatori con il 59.8% di share.

Il confronto con i dati del passato non è immediato, perché i dati fino all’anno scorso, sono disponibili solo sulla fruizione televisiva. Un piccolo calo rispetto alla passata edizione condotta da Amadeus: nella terza serata del 2024 l’ascolto medio, calcolato sul campione Auditel delle sole tv, fu di 10.001.000 spettatori con il 60.1% di share.

Nel 2023 l’ascolto medio della terza serata del festival (sempre calcolato sulle sole tv) fu di 9.240.000 spettatori con il 57.6% di share, nel 2022 di 9.369.000 spettatori con il 54.1% di share, nel 2021 di 7.435.000 spettatori con il 44.4% di share, nel 2020 di 9.836.000 spettatori con il 54.5% di share.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.