Share sera cover Sanremo 2025: dati impressionanti, superato nettamente Amadeus

Lo share della serata cover di Sanremo 2025 registra dati impressionanti. Il Festival di Carlo Conti fa il botto nella serata duetti e si riprende, in grande stile, dopo una terza serata in cui era stata registrata una leggera flessione, dovuta anche a una metà di cantanti in gara non proprio esaltante rispetto ai primi 15 esibitisi il giorno prima. L’ascolto della serata cover del Festival, calcolato sulla total audience (oltre alle tv, anche pc, tablet e smartphone collegati in diretta), è stato di 13.575.000 spettatori con il 70,8 % di share.

Nella terza serata gli spettatori erano stati 10.700.000 con il 59,8% di share e nella seconda serata 11.700.000 con il 64,5% di share. Mentre la prima serata, martedì scorso, aveva raggiunto 12.600.000 spettatori e il 65,3% di share.

Il confronto con i dati del passato non è immediato, perché i dati fino all’anno scorso, sono disponibili solo sulla fruizione televisiva. Ma nel 2024 l’ascolto medio della quarta serata (sempre dedicata alle cover), calcolato sul campione Auditel delle sole tv, fu di 11.893.000 spettatori con il 67.8% di share. Ben 3 punti percentuali in meno tra il Festival di Amadeus e quello di Carlo Conti.

Nel 2023 l’ascolto medio della serata cover del festival (sempre calcolato sulle sole tv) fu di 11.121.000 spettatori con il 66.5% di share, nel 2022 di 11.378.000 spettatori con il 60.6% di share, nel 2021 di 7.880.000 spettatori con il 44.7% di share, nel 2020 di 9.504.000 spettatori con il 53.3% di share.

