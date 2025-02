Serie D, Siracusa nervoso: due giornate di stop a Maggio e Sarao | DETTAGLI

StrettoWeb

Siracusa stangato dal Giudice Sportivo. Dopo il clamoroso tonfo di Acireale, che ha permesso alla Reggina di tornare a -3, anche la squalifica di due degli attaccanti migliori. Fermati infatti Sarao e Maggio, entrambi per due giornate. Il primo per aver afferrato per il collo un avversario; il secondo per aver spintonato alcuni avversari negli spogliatoi. Evidente e lampante il nervosismo dei calciatori siciliani anche durante la sfida.

Nervosismo anche al Granillo, con l’inibizione fino al 25 aprile inflitta al dirigente dell’Enna Francesco Spampinato per aver rivolto espressioni ingiuriose alla Terna Arbitrale.

