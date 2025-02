Serie D, Reggina-Vibonese gratis e in chiaro | INFO

StrettoWeb

Reggina-Vibonese del prossimo 30 marzo si potrà vedere gratis e in chiaro. Chi non si recherà allo stadio, e chi non ha accesso alla piattaforma streaming e a pagamento del club, potrà guardare il match su Vivo Azzurro Tv, la piattareforma OTT della FIGC che trasmette alcune partite di Serie D, scelte di settimana in settimana dalla Federazione. Per l’occasione, la partita sarà posticipata alle ore 15, come si legge nella nota della Lega Nazionale Dilettanti.

Come vedere Vivo Azzurro Tv

Basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.

