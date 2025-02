StrettoWeb

“A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Licata-Reggina, in programma domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15“. Così la Reggina in una nota comunica il posticipo di mezz’ora del match che vedrà gli amaranto impegnati in Sicilia.

Nelle ultime settimane, più volte la squadra di Trocini è scesa in campo alle ore 15, nelle trasferte in Sicilia.

