Serie D, scongiurato l’incubo per l’Akragas: arriva un nuovo imprenditore

Dopo giorni tesi, dichiarazioni pubbliche, comunicati stampa, dimissioni minacciate e poi ufficializzate, rischio esclusione dal campionato, l’Akragas rivede la luce, per la seconda volta. Non solo quella ottenuta dal finanziamento per l’illuminazione allo stadio “Esseneto”, ma anche per quella riguardante i risvolti societari. E’ ufficiale l’arrivo dell’imprenditore Giuseppe Arnone, con l’obiettivo – intanto – di traghettare il club fino a fine stagione.

E’ lui stesso, in un video sul suo canale You Tube di circa 20 minuti, ad annunciare l’ingresso e a spiegare che tante cose da ora cambieranno. “Vi comunico di avere appena assunto un assai gravoso incarico per amore della nostra città. Non è un caso che ho la sciarpa dell’Akragas. Questo video dà un annuncio formale e ufficiale. Sarò io, come si suol dire in questi casi, a traghettare la squadra dell’Akragas sino alla fine del campionato e questo dovrà avvenire in un contesto assolutamente diverso rispetto a quello che abbiamo avuto sinora”.

“E io, come principale punto di riferimento, come massimo comandante in questo momento dell’Akragas, intendo modificare alcune cose. Le partite io le andrò a vedere dalla curva, in mezzo ai tifosi più calorosi. Non devono più esistere le scene che abbiamo visto all’ultima partita, quella malamente persa domenica passata. Speriamo nella prossima Serie D e comunque, se andasse male, nel migliore dei modi, nel prossimo campionato di Eccellenza”, aggiunge.

