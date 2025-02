Serie C: straordinaria vittoria del Crotone contro il Monopoli, play off in cassaforte | CLASSIFICA

StrettoWeb

Straordinaria vittoria del Crotone contro il Monopoli ella 28ª giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa recuperano 3 punti ai pugliesi e mettono in cassaforte i play off con uno sguardo alla Serie B. Gli ospiti, dopo una parte di stagione ottima, hanno rallentato: nelle ultime 6 partite, i pugliesi hanno raccolto tre sconfitte, due pareggi e solo una vittoria. Mentre la squadra di Longo nelle ultime 11 gare ha raccolto 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

La partita

Nei primi minuti di gioco grande equilibrio tra Crotone e Monopoli ma al 31′ i padroni di casa sbloccano la partita con Murano. La squadra di Longo tenta di accelerare e sfiora il raddoppio in varie occasioni. Nella ripresa i pugliesi non riescono ad impensierire il Crotone, tanto che i calabresi raddoppiano ancora con Murano, autore di una strepitosa doppietta. Nel finale il Monopoli attacca alla ricerca di un goal per riaprire il match ma il Crotone si difende con ordine. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatori.

Risultati 28ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 21 Febbraio

Ore 20:30

Picerno-Taranto 7-0

Sabato 22 febbraio

Ore 17:30

Casertana-Avellino 1-2

Juventus U23-Giugliano 0-0

Latina-Benevento 1-1

Turris-Cavese 1-2

Domenica 23 febbraio

Ore 15:00

Altamura-Catania 1-1

Crotone-Monopoli 2-0

Foggia-Potenza 3-4

Ore 17:30

Sorrento-Audace Cerignola

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:30

Acr Messina-Trapani

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 54* Avellino 52 Monopoli 49 Benevento 48 Crotone 46 Potenza 46 Giugliano 41 Picerno 40 Catania 40 (-1) Trapani 39* Sorrento 38* Juventus U23 36 Foggia 35 Altamura 34 Cavese 33 Latina 30 Casertana 28 ACR Messina 25* Turris 6 (-11) Taranto -6 (-19)

*Una partita in meno

Programma 29ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 28 febbraio

Ore 20:30

Giugliano-Turris

Sabato 1 marzo

Ore 15:00

Altamura-Latina

Ore 17:30

Taranto-Crotone

Domenica 2 marzo

Ore 12:30

Avellino-Juventus U23

Ore 15:00

Audace Cerignola-Trapani

Catania-Foggia

Monopoli-ACR Messina

Ore 17:30

Benevento-Sorrento

Potenza-Picerno

Lunedì 3 marzo

Ore 20:30

Cavese-Casertana

