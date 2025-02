Serie C: sconfitta rocambolesca per il Crotone, l’Avellino conquista i 3 punti nel recupero | CLASSIFICA

StrettoWeb

Sconfitta per 2-1 nello scontro diretto tra Crotone ed Avellino nella 27ª giornata di Serie C del Girone C. Con questa vittoria i campani staccano i calabresi che comunque restano in zona play off. La squadra di Longo non sfigura, dimostra di avere qualità e gioca a tratti un calcio piacevole, riesce anche ad arrivare al pari quasi al 90′ ma la grinta dei padroni di casa ha la meglio e ribaltano in pochi minuti il risultato con Patierno.

La partita

Nei primi minuti di gioco Tumminello sfiora il vantaggio per il Crotone. Al 16′ Patierno sfiora il vantaggio per l’Avellino. A fine primo tempo i padroni di casa vicinissimi al goal con Sassi. Nella ripresa poche emozioni sino alla rete dell’Avellino con Rigione. Al 78′ bomber Tumminello vicino al pari per i calabresi. Il finale è pazzesco: all’89’ pari del Crotone con il solito Tumminello, ma l’Avellino la ribalta al 91′ con Patierno.

Risultati 27ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 14 Febbraio

Ore 20:30

Giugliano-Latina 5-2

Taranto – Foggia 0-3

Sabato 15 febbraio

Ore 15:00

Benevento-ACR Messina 0-0

Ore 17:30

Cavese-Picerno 1-1

Domenica 16 febbraio

Ore 12:30

Potenza-Juventus U23 1-1

Ore 15:00

Avellino-Crotone 2-1

Trapani-Sorrento 0-0

Ore 17:30

Audace Cerignola-Turris

Catania-Casertana

Monopoli-Altamura

Classifica

Audace Cerignola 51* Avellino 49 Monopoli 48* Benevento 47 Crotone 43 Potenza 43 Giugliano 40 Trapani 39 Catania 38 (-1)* Sorrento 38 Picerno 37 Foggia 35 Juventus U23 35 Altamura 32* Cavese 30 Latina 29 Casertana 27* ACR Messina 25 Turris 6 (-11)* Taranto -6 (-19)

*Una partita in meno

Programma 28ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 21 Febbraio

Ore 20:30

Picerno-Taranto

Sabato 22 febbraio

Ore 17:30

Casertana-Avellino

Juventus U23-Giugliano

Latina-Benevento

Turris-Cavese

Domenica 23 febbraio

Ore 15:00

Altamura-Catania

Crotone-Monopoli

Foggia-Potenza

Ore 17:30

Sorrento-Audace Cerignola

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:30

Acr Messina-Trapani

