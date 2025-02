Serie C, si avvicina il gong per Taranto e Turris: tutti gli scenari e come cambia la classifica in caso di esclusione

StrettoWeb

Si avvicina l’ennesima data cruciale per Taranto e Turris, contraddistinte da una disastrata condizione economica e societaria che ha già – difatti – falsato il campionato di Serie C. Potrebbe falsarlo ancora di più, però, in caso di esclusione (di una o di entrambe), un’ipotesi già paventata nelle scorse settimane dopo lo sciopero annunciato – e poi messo in atto – dai giocatori della squadra pugliese. Nelle ultime gare, infatti, stanno scendendo in campo i ragazzini della Juniores: tra l’altro a Potenza i tifosi li hanno minacciati di non scendere in campo dopo l’ennesima umiliazione.

Gli scenari

Data cruciale però, dicevamo, perché rappresenta il giorno di scadenza federale sul pagamento di stipendi e contributi a calciatori e dipendenti. Lunedì si decide tutto e per le due squadre, già più volte penalizzate e destinate ormai alla Serie D sul campo, si aprono diversi scenari:

il saldo totale delle spettanze, arretrate e correnti, scongiurando altre penalizzazioni o esiti nefasti ma non compromettendo comunque la retrocessione sul campo;

il solo saldo degli arretrati (e non dei correnti), che significherebbe ulteriore penalizzazione;

il solo saldo dei correnti (senza arretrati), o il mancato saldo di qualsiasi pagamento, che significherebbe esclusione dal campionato.

A cosa si andrebbe incontro in quest’ultimo caso? La classifica del girone C verrebbe stravolta e riscritta come se Taranto e Turris non avessero mai iniziato il torneo. Quindi tutte le avversarie che quest’anno hanno giocato contro, perderebbero i punti conquistati. Qui di seguito un prospetto con ogni possibile classifica in caso di esclusione di una delle due o di entrambe. Rispetto alla graduatoria attuale ne gioverebbe sicuramente l’Audace Cerignola, in quanto rosicchierebbe qualche altro punto alle inseguitrici. Tra le più penalizzate, invece, Trapani e Messina. I granata scivolerebbero fuori dalla lotta playout, i biancoscudati vedrebbero complicarsi i piani salvezza, già complessi allo stato attuale.

La classifica attuale

Audace Cerignola 51 Monopoli 48 Avellino 46 Benevento 46 Crotone 43 Potenza 42 Catania 38 (-1) Trapani 38 Sorrento 37 Giugliano 37 Picerno 36 Juventus U23 34 Altamura 32 Foggia 32 Cavese 29 Latina 29 Casertana 27 ACR Messina 24 Turris 6 (-11) Taranto -6 (-19)

La classifica con l’esclusione di Taranto e Turris

Audace Cerignola 48 Avellino 42 Benevento 40 Monopoli 39 Crotone 37 Potenza 35 Catania (-1) 34 Picerno 33 Giugliano 31 Juventus Next Gen 30 Sorrento 29 Trapani 28 Foggia 26 Cavese 26 Team Altamura 25 Latina 22 Casertana 17 ACR Messina 15

La classifica con l’esclusione del Taranto

Audace Cerignola 51 Avellino 46 Monopoli 45 Benevento 43 Crotone 40 Potenza 39 Picerno 36 Catania (-1) 35 Trapani 34 Sorrento 33 Giugliano 31 Juventus Next Gen 31 Foggia 29 Team Altamura 26 Cavese 26 Latina 25 Casertana 21 ACR Messina 18 Turris (-11) 5

La classifica con l’esclusione della Turris

Audace Cerignola 48 Benevento 43 Avellino 42 Monopoli 42 Crotone 40 Potenza 38 Catania (-1) 37 Giugliano 37 Sorrento 33 Juventus Next Gen 33 Picerno 33 Trapani 32 Team Altamura 31 Foggia 29 Cavese 29 Latina 26 Casertana 23 ACR Messina 21 Taranto (-19) -7

