Serie C: delusione Trapani, pari in casa con il Sorrento | CLASSIFICA

Pari a reti inviolate, allo stadio “Provinciale”, tra il Trapani e il Sorrento nella 27ª giornata del girone C di Serie C. I siciliani, reduci dalla recente eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro il Rimini, non riescono a sfondare e si devono accontentare di 1 punto. Il Sorrento è arrivata con grande fiducia alla partita contro il Trapani dopo tre vittorie consecutive ed in campo si è vista la voglia dei campani di mantenere il momento felice.

La partita

Parte forte il Sorrento che sfiora il vantaggio al 2′ ed al 4′ minuto. Al 21′ prima occasione per il Trapani. Al 39′ ci provano ancora i siciliani. Al 43′ ancora occasione per i siciliani. Protesta al 67′ per una mancata espulsione per il portiere campano. Nel recupero il Trapani sfiora il goal co Anatriello. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della partita.

Risultati 27ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 14 Febbraio

Ore 20:30

Giugliano-Latina 5-2

Taranto – Foggia 0-3

Sabato 15 febbraio

Ore 15:00

Benevento-ACR Messina 0-0

Ore 17:30

Cavese-Picerno 1-1

Domenica 16 febbraio

Ore 12:30

Potenza-Juventus U23 1-1

Ore 15:00

Avellino-Crotone 2-1

Trapani-Sorrento 0-0

Ore 17:30

Audace Cerignola-Turris

Catania-Casertana

Monopoli-Altamura

Classifica

Audace Cerignola 51* Avellino 49 Monopoli 48* Benevento 47 Crotone 43 Potenza 43 Giugliano 40 Trapani 39 Catania 38 (-1)* Sorrento 38 Picerno 37 Foggia 35 Juventus U23 35 Altamura 32* Cavese 30 Latina 29 Casertana 27* ACR Messina 25 Turris 6 (-11)* Taranto -6 (-19)

*Una partita in meno

Programma 28ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 21 Febbraio

Ore 20:30

Picerno-Taranto

Sabato 22 febbraio

Ore 17:30

Casertana-Avellino

Juventus U23-Giugliano

Latina-Benevento

Turris-Cavese

Domenica 23 febbraio

Ore 15:00

Altamura-Catania

Crotone-Monopoli

Foggia-Potenza

Ore 17:30

Sorrento-Audace Cerignola

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:30

Acr Messina-Trapani

