Serie C: il Catania non va oltre il pari contro la Casertana, delusione al Massimino | CLASSIFICA

StrettoWeb

Delusione al Massimino di Catania per il pari tra la squadra di Toscano e la Casertana nel match valido per la 27ª giornata del girone C di Serie C. Non è stata una partita brillante per i siciliani che dimostrano evidenti lacune nonostante il grande tifo di oltre 15 mila spettatori. La squadra di Pavanel, in piena corsa per la salvezza, è riuscita a tenere bene il campo ed a portare a casa un buon punto (qualche rimpianto per una grande occasione nel recupero). Da evidenziare che nessun tifoso del Casertana era presente in Sicilia in quanto il Prefetto ha vietato la trasferta ai residenti in provincia di Caserta. Da registrare la presenza di Paul Pelligra, per la prima volta allo stadio di Catania: “sono felice di essere qui per vivere l’emozione rossazzurra, tutta la famiglia Pelligra è al fianco di Rosario per rendere la squadra sempre più forte”.

La partita

Succede ben poco ad inizio partita con Catania e Casertana che si sono studiate a lungo. Alla prima vera occasione i siciliani passano su rigore. Bella azione di Guglielmotti, tocco di mano in area di Falasca con l’arbitro che fischia il penalty. Inglese, molto freddo, spiazza il portiere ospite. Nella ripresa, il pari arriva sempre su rigore. Carretta freddissimo dal dischetto, spiazza Dini e porta la gara sull’1-1. Al 68′ è la Casertana ad andare vicino al goal con Llano, al 77′ il solito Inglese sfiora la rete per il Catania. In pieno recupero, super intervento di Dini, occasionissima Casertana con i padroni di casa che si salvano per miracolo.

Risultati 27ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 14 Febbraio

Ore 20:30

Giugliano-Latina 5-2

Taranto – Foggia 0-3

Sabato 15 febbraio

Ore 15:00

Benevento-ACR Messina 0-0

Ore 17:30

Cavese-Picerno 1-1

Domenica 16 febbraio

Ore 12:30

Potenza-Juventus U23 1-1

Ore 15:00

Avellino-Crotone 2-1

Trapani-Sorrento 0-0

Ore 17:30

Audace Cerignola-Turris 5-1

Catania-Casertana 1-1

Monopoli-Altamura 1-1

Classifica

Audace Cerignola 54 Avellino 49 Monopoli 49 Benevento 47 Crotone 43 Potenza 43 Giugliano 40 Trapani 39 Catania 39 (-1) Sorrento 38 Picerno 37 Foggia 35 Juventus U23 35 Altamura 33 Cavese 30 Latina 29 Casertana 28 ACR Messina 25 Turris 6 (-11) Taranto -6 (-19)

Programma 28ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 21 Febbraio

Ore 20:30

Picerno-Taranto

Sabato 22 febbraio

Ore 17:30

Casertana-Avellino

Juventus U23-Giugliano

Latina-Benevento

Turris-Cavese

Domenica 23 febbraio

Ore 15:00

Altamura-Catania

Crotone-Monopoli

Foggia-Potenza

Ore 17:30

Sorrento-Audace Cerignola

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:30

Acr Messina-Trapani

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.