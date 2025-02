Serie A, Lautaro sbroglia la matassa: l’Inter batte il Genoa 1-0 e si prende la vetta

StrettoWeb

Uno 0-0 per tre quarti di gara e lo spettro di un altro pari deludente, che non avrebbe fatto altro che scrivere l’ennesima pagina della rubrica “Nessuno vuole vincere la Serie A”. L’Inter interrompe l’incantesimo e, seppur a fatica e di misura, batte il Genoa nel terzo anticipo del sabato della 26ª giornata. Il solito Lautaro sbroglia una matassa che si stava facendo intricata, per la squadra di Inzaghi, dopo la sconfitta in casa della Juventus. E’ suo il gol nerazzurro a metà ripresa, l’unico che basta – e avanza – per riottenere i tre punti e andare in vetta, scavalcando almeno momentaneamente il Napoli.

Risultati 26ª Giornata Serie A

Venerdì 21 febbraio

Ore 20:45

Lecce-Udinese 0-1

Sabato 22 febbraio

Ore 15:00

Parma-Bologna 2-0

Venezia-Lazio 0-0

Ore 18:00

Torino-Milan 2-1

Ore 20:45

Inter-Genoa

Domenica 23 febbraio

Ore 12:30

Como-Napoli

Ore 15:00

Verona-Fiorentina

Ore 18:00

Empoli-Atalanta

Ore 20:45

Cagliari-Juventus

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:45

Roma-Monza

Classifica Serie A

Inter 57* Napoli 56 Atalanta 51 Lazio 47* Juventus 46* Fiorentina 42 Milan 41 Bologna 41 Roma 37 Udinese 36* Torino 31* Genoa 30* Como 25 Cagliari 25 Lecce 25* Verona 23 Parma 23* Empoli 21 Venezia 17* Monza 14

* 1 partita in più

Recupero 9ª giornata

Giovedì 27 febbraio

Ore 20.45

Bologna-Milan

Programma 27ª Giornata Serie A

Venerdì 28 febbraio

Ore 20.45

Fiorentina-Lecce

Sabato 1 marzo

Ore 15.00

Atalanta-Venezia

Ore 18.00

Napoli-Inter

Ore 20.45

Udinese-Parma

Domenica 2 marzo

Ore 12.30

Monza-Torino

Ore 15.00

Bologna-Cagliari

Genoa-Empoli

Ore 18.00

Roma-Como

Ore 20.45

Milan-Lazio

Lunedì 3 marzo

Ore 20.45

Juventus-Verona

