Sconfitte e rammarichi per Team Volley e Pallavolo Messina

Due sconfitte su due partite giocate in casa nel weekend della galassia Team Volley. Sabato è toccato alla serie C femminile della Team Volley Messina che ha visto la Volley ’96, formazione di Milazzo, espugnare la Juvara in quattro set, domenica poi è toccato alla Pallavolo Messina in serie D lasciare l’intera posta alle ospiti del Giardini del Volley. Resta il rammarico di non aver aggiunto punti alla classifica contro due formazioni di metà classifica che potevano essere affrontate in modo diverso e sfruttando il fattore campo si potevano portare a casa punti preziosi per entrambe le classifiche.

Team Volley Messina – Volley 96 1-3 (19-25 15-25 25-17 16-25)

Lo staff tecnico si affida a Imbesi-Lo Nostro sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Savarese e capitan D’Amico, al centro Baldaro e Gironi con Lembo libero. Nella prima parte del primo set buon avvio locale con la formazione di casa che si issa fino all’8-3, arriva la reazione ospite e l’aggancio sul 12 pari. La partita prosegue punto a punto fino al break del 16-18 quando le mamertine vanno via e chiudono 19-25. Nel secondo set cambio sulla diagonale con Sturniolo e Costa sul taraflex, scappano via le ospiti sul 4-12, la reazione delle pallavoliste di casa non arriva e il set è conquistato dalle ospiti per 15-25. Anche il terzo set sembra partire male per la Team Volley che va sotto (0-4) ma arriva la reazione che le porta a lottare punto a punto a metà parziale fino a staccare loro le avversarie sul 16-14 e aumentare il proprio vantaggio fino a vincere il set sul 25-17. Nel quarto parziale partita da più volti, ospiti avanti 4-8, reazione locale fino al 12-10, dopo il time out però arriva un break di 1-13 per la Volley ’96 che di fatto conclude la partita. Il set arriva sul 16-25.

Franco Donato, allenatore Team Volley Messina: “Non è un anno fortunato i nostri due opposti non erano disponibili, il nostro libero è ingessato. Non è stato questo il problema abbiamo gestito male la partita, non dal punto di vista tattico, quando abbiamo seguito il piano partita è andata bene, ma la tensione in alcuni frangenti del match, sulla nostra squadra giovane, non le ha portate a rimanere lucide e serene. Non è successo niente, non ci siamo avviliti nella prima parte del campionato e non sarà questa partita a buttarci giù”.

Erika Lo Nostro, schiacciatrice Team Volley Messina che ha giocato come opposto: “È andata male, abbiamo commesso tanti errori nonostante ci fossimo allenate bene in settimana. Mi sono adattata a fare l’opposto oggi, ma dobbiamo sempre essere pronte in panchina quando chiamate in causa. Abbiamo commesso degli errori in battuta che forse sono pesati, la ricezione e il resto invece è andata bene”.

Pallavolo Messina – Giardini del Volley 0-3 (18-25 15-25 4-25)

Sconfitta nella partita di domenica anche la formazione di coach Massimiliano Triolo. Il tecnico dovendo fare i conti con qualche assenza si era affidato a Santoro-Di Blasi sulla diagonale palleggiatore-opposto, capitan Tringali e Lauro schierate in posto 4, rientro di Puglisi al centro con Lipari e Giuliana Fulci libero. La sfida è stata a senso unico con la Pallavolo Messina che ha sbattuto contro una squadra meglio organizzata sia nel primo set (18-25) che nel secondo (15-25). Nel terzo coach Triolo cambia quasi interamente la formazione dando spazio alle altre che avevano inizialmente iniziato in panchina: Brogna al palleggio e Lombardo opposto, in banda Tringali e Vinci, centrali Puglisi e Lipari con Barbara Lo Nostro libero. In campo però non c’è partita con il Giardini del Volley che archivia l’incontro con un pesante 4-25 finale.

Risultati 14ª giornata e classifica serie C femminile girone B

Team Volley Messina – Volley 96 1-3

Pallavolo Zafferana – Santa Teresa 3-0

Messina Volley – Teams Volley Catania 3-1

Liberamente AciCatena – Ssd UniMe 3-0

Pallavolo Oliveri – Polisportiva Nino Romano 0-3

Riposava: Golden Volley.

Classifica

Pallavolo Zafferana 39 punti Messina Volley 33 punti Polisportiva Nino Romano 29 punti Santa Teresa, Golden Volley 25 punti Volley ’96 17 punti Liberamente Aci Catena 11 punti Ssd UniMe 10 punti Pallavolo Oliveri 9 punti Teams Volley Catania 7 punti Team Volley Messina 5 punti

Risultati 14ª giornata e classifica serie D femminile girone B

Pgs Juvenilia – Nebrodi Volley 3-1

Pallavolo Messina – Giardini del Volley 0-3

Torregrotta – Randazzo 1-3

Roccalumera – Universal Viagrande 2-3

Libertas Volley – Akis Volley 1-3

Riposavano: Zafferana Volley e Barcellona.

Classifica

New Randazzo Volley 33 punti

Zafferana Volley 29 punti

New Volley Team Torregrotta 25 punti

Giardini del Volley 24 punti

Barcellona 22 punti

Akis Volley 19 punti

Pgs Juvenilia 17 punti

Nebrodi Volley 15 punti

Universal Viagrande 12 punti

Roccalumera Pallavolo, Pallavolo Messina 7 punti

Libertas Volley Messina 3 punti

Classifica serie C maschile girone B

Jonica Volley Santa Teresa 33 punti

Giarre 28 punti

Gs Pozzallo 26 punti

Gela 23 punti

Agira 18 punti

Ambiente Lab Team Volley 15 punti

Paternò Volley 10 punti

Pedara Volley 6

Modica, Viagrande 3 punti

