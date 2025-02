Schifani a Messina: “mi chiedono sempre se mi ricandido o no, vedremo…”

StrettoWeb

Si è concluso presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, il secondo appuntamento di “65% e Oltre”, dedicato alle sfide della gestione dei rifiuti in Sicilia e al “Modello Messina” come esempio di riferimento. Oggi al centro del dibattito il ruolo delle istituzioni, c’è stato l’intervento del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il quale si è soffermato anche su una sua eventuale ricandidatura nel 2027. “Mi chiedono sempre e solo se mi ricandido o no. Figuratevi che l’altro giorno mi ha chiamato mio figlio da Roma dicendomi che sempre i giornalisti mi fanno questa domanda“, sottolinea Schifani.

“Cosa rispondo? Questo impegno non può risolversi in una sola legislatura, anche se sono figlio di una coalizione, la cui unità è fondamentale e si deciderà per il meglio. Se nell’agosto 2022 sono stato visto come garante dell’unità della coalizione hanno visto bene, nel 2027 vedremo“, rimarca Schifani.

