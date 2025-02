Sanremo 2025: scaletta terza serata, ospiti e co-conduttori

StrettoWeb

Ottimi riscontri per le prime due serata di Sanremo 2025, Carlo Conti veleggia verso la terza serata che segna la ‘fine’ della prima metà in attesa della Serata Cover che farà gara a sé e del gran finale in cui si deciderà il vincitore. Questa sera si esibiranno sul palco dell’Ariston i 14 cantanti che non si sono esibiti ieri. Insieme a loro sul palco anche la sfida tra Alex Wyse con “Rockstar” e Settembre con “Vertebre” che decreterà il vincitore della categoria Nuove Proposte.

La scaletta della terza Serata di Sanremo 2025

Ricordiamo che nella votazione di questa sera, così come nella serata di ieri, a pesare saranno il voto del pubblico per il 50% e quello della giuria delle radio per l’altro 50%. Di seguito l’ordine di esibizione dei cantanti in gara:

Clara Brunori Sas Sarah Toscano Massimo Ranieri Joan Thiele Shablo feat Guè, Joshua e Tormento Noemi Olly Coma_Cose Modà Tony Effe Irama Francesco Gabbani Gaia

Gli ospiti della terza serata di Sanremo 2025

I super ospiti della terza serata di Sanremo 2025 saranno i DuranDuran insieme a Victoria dei Maneskin. Presenti anche Edoardo Bennato, Dario D’Ambrosi e gli attori del Teatro Patologico. A Iva Zanicchi verrà consegnato il Premio alla Carriera. Ermal Meta in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo. Ci sarà anche un collegamento dall’Amerigo Vespucci.

I co-conduttori della terza serata di Sanremo 2025

Ad affiancare Carlo Conti in qualità di co-conduttrici ci sarà tre nomi eccezionali: l’attrice siciliana Miriam Leone; la cantante, influencer e showgirl Elettra Lamborghini; l’attrice e comica Katia Follesa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.