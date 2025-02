Santo Surace nuovo delegato del Comitato Rugby Calabria

StrettoWeb

Santo Surace è il nuovo delegato del Comitato Rugby Calabria. Surace è stato nominato dal presidente della Federazione Italiana Rugby (FIR) Andrea Duodo e dal Consiglio Federale, nei giorni scorsi. La nomina di Santo Surace arriva in un momento particolare per il Rugby calabrese e meridionale che sta cercando di ristrutturarsi per rilanciare questo sport a tutti i livelli. Santo Surace è una figura ben conosciuta nel panorama della palla ovale calabrese e meridionale, con una lunga carriera rugbistica, prima come giocatore, sia in squadre calabresi che campane e poi come allenatore. “Lavorerò per rendere questo sport il più inclusivo possibile, aprendolo a tutti i livelli”, ha affermato il neo delegato del Comitato Rugby Calabria.

“Ecco gli obiettivi”

“Il primo obiettivo, sarà quello di ricreare armonia ed entusiasmo, lavorando innanzitutto per rilanciare il settore giovanile su tutto il territorio regionale, perché rappresenta il naturale serbatoio per puntare a costruire le squadre seniores, come molte realtà insegnano. Il secondo, ma non meno importante del primo, sarà quello di lavorare per creare allenatori e arbitri, figure che a queste latitudini sono state sempre deficitarie. La Federazione Italiana Rugby, con la nuova presidenza di Andrea Duodo, ha in programma nuovi e concreti progetti per sviluppare il rugby nel Mezzogiorno del Paese e la Calabria– ha concluso Santo Surace – dovrà svolgere un ruolo da protagonista”.

