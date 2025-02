Sanremo 2025, Briatore contro i cantanti ‘poveracci’: “attaccano Meloni per farsi notare”

StrettoWeb

Flavio Briatore interviene sulla polemica politica che riguarda Sanremo 2025. Alcuni cantanti hanno espresso apertamente la loro posizione politica con alcune dichiarazioni che negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere. Giorgia si era rifiutata di mandare un bacio alla Meloni. Elodie aveva dichiarato, addirittura, che non avrebbe votato per Giorgia Meloni “nemmeno se mi tagliassero la mano“.

Briatore non le ha mandate a dire. “Tutti guardiamo Sanremo, chi più chi meno. C’è un nuovo fatto a Sanremo, c’è un metodo nuovo. Per farsi notare, qualche cantante che artisticamente non sarebbe notato spara sul nostro primo ministro per far parlare di sé. Spara sul governo. Per me sono dei poveracci, perché la politica non c’entra nulla con il Festival di Sanremo“, ha dichiarato l’imprenditore sui social.

“Sparare sulla nostra premier che sta facendo un lavoro incredibile… La sua reputazione all’estero è altissima, non abbiamo mai avuto un primo ministro con una reputazione del genere. Questi artisti mi fanno ridere, sono dei poverini e finisce lì. Ciao ragazzi – conclude Briatore – e viva il primo ministro“.

