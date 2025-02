Sanremo, boom di ascolti in Calabria: è in top 5 per share fra le Regioni

StrettoWeb

Boom di ascolti in Calabria per Sanremo 2025. La presenza di Brunori Sas, cantautore calabrese finito sul podio con tanto di premio Sergio Bardotti per il miglior testo, ha entusiasmato l’intera regione che ha fatto il tifo per lui durante tutta la kermesse musicale. La Calabria ha registrato il 66.1% di share medio posizionandosi al 5° posto fra le regioni d’Italia in cui il Festival è stato più seguito.

Tra le regioni, al top il Centro-Sud con la Puglia in testa col 71.4% di share medio seguita da Marche (71%), Toscana (70.7%), Sicilia (69.2%), Calabria (66.1%), Molise (65.5%), Campania (64.8%), Lazio (64.7%) e Liguria (64.6%). Ultima piazza per il Trentino Alto Adige (45.1%).k

Se la serata finale del 2025 ha totalizzato il 73% di share con 13.488.784 spettatori medi tra “Sanremo Start”, prima parte e seconda parte, come c’informa OmnicomMediaGroup, in leggera flessione di audience quindi rispetto audience all’edizione 2024, va detto però che la media totale delle 5 serate di quest’anno è stata superiore: 67.1% di share per Conti che supera di quasi un punto il 66.2% di Amadeus.

Corposo il contributo del consumo sui device tecnologici che anche sabato ha sfiorato le 400mila unità. Si è mantenuta altissima l’attenzione presso i giovanissimi con una media superiore all’80% di share negli individui dagli 8 ai 24 anni con picchi dell’86.7% tra i 15/19 anni sabato 15 febbraio. Anche il target laureati si è mantenuto elevato durante tutto il Festival col 74.2% medio e l’80.2% nell’ultima serata.

Non solo il Festival degli italiani

Un immigrato su due ha seguito il Festival di Sanremo. Lo rivela OmnicomMediaGroup, centro media quotato in borsa che elabora per conto del quotidiano Libero i dati Auditel. Secondo la ricerca pubblicata da Libero, la serata finale della kermesse canora sabato è stata seguita da 457.341 individui stranieri con uno share del 48.13% sul target. Durante le 5 serate la media invece degli ascolti degli immigrati (voce che nella composizione del bacino di ascolto televisivo rappresenta l’11%, sempre secondo OmnicomMediaGroup) è stata di 395.111 teste con il 44,04% di share.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.