StrettoWeb porta la ‘nduja a Sanremo, l’ass. Sindoni: “la conosce tutto il mondo! Calabria bellissima” | VIDEO

Noi calabresi siamo fatti così: se dobbiamo andare a conoscere qualcuno, non possiamo presentarci a mani vuote. Non sarebbe educato. E poi ogni scusa è buona per promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze. Quindi, Graziano Tomarchio, inviato per StrettoWeb al Festival, ha fatto la conoscenza di Alessandro Sindoni, assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo del comune ligure e da buon calabrese gli ha consegnato la squisita ‘nduja.

L’assessore ha ringraziato per il dono affermando: “è un prodotto che conosco, è famoso in tutta l’Italia, lo conosce tutto il mondo“. Sindoni ha raccontato della sinergia fra le Regioni e il Festival, sottolineando come in passato la Calabria sia stata anche partner.

Parlando di turismo, Sindoni ha sottolineato come Sanremo e la Calabria condividano la fortuna di avere paesaggi fantastici, mare e buon cibo.

In merito alla 75ª edizione di Sanremo, l’assessore ha tracciato un bilancio positivo, soprattutto per quanto gira intorno allo spettacolo dell’Ariston: fan e cittadini lo hanno promosso a pieni voti. Di seguito l’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

