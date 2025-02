Sanremo 2025, la minaccia di Tony Effe: “se mi togliete i gioielli, Carlo Conti…”

StrettoWeb

Serviva una polemica in questo Sanremo 2025 dai toni piuttosto pacati. A crearla è stato Tony Effe, uno dei personaggi più chiacchierati della vigilia ma che all’Ariston si era addirittura coperto i tatuaggi per una prima serata “angelica” e “di rispetto”, parole sue. Il rapper romano è andato su tutte le furie nella serata di ieri quando la Rai, prima dell’esibizione, gli ha fatto togliere la collana che faceva parte del suo outfit.

Il motivo? Il gioiello da 71.000 euro aveva un marchio facilmente riconoscibile, quindi avrebbe costituito pubblicità non consentita. Tony Effe non l’ha presa bene. Il cantante si è presentato in diretta a Radio 2 dicendo “sono incazzatissimo” e chiarendo l’accaduto a Ema Stokholma.

Nella serata odierna, poco prima dell’inizio della quarta notte di Sanremo 2025, Tony Effe ha pubblicato una storia Instagram che sa quasi di avvertimento, o se preferite, di minaccia: “se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare Carlo Conti“.

