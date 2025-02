Sanremo 2025, Occhiuto invita a votare Brunori: il messaggio social

StrettoWeb

Roberto Occhiuto chiama a raccolta i calabresi con un messaggio: votate per Brunori Sas a Sanremo. Il Presidente della Regione Calabria, sempre molto attivo sui social, ha mostrato tutto il suo sostegno per il cantautore calabrese, nativo di Cosenza, con un post Instagram nel quale ha mostrato il codice 02, quello per la votazione in gara, scrivendo: “io ho votato, e voi?“.

Occhiuto ha anche pubblicato un estratto del brano “L’albero delle noci” scegliendo proprio la parte in cui Brunori omaggia la Calabria: “sono cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al miele. E le persone buone portano in testa corone di spine. Ed ho imparato sin da bambino la differenza fra il sangue e il vino. E che una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di pane“.

